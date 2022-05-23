В Челябинской области потребительская инфляция замедлилась

Аудиторы рассказали, какие товары подешевели на Южном Урале в апреле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в апреле 2022 года ежемесячный темп инфляции в регионе замедлился более чем в 3,5 раза по сравнению с темпами предыдущего месяца.

Так, в категории продовольственных товаров отмечено снижение цены на 13 позиций. Самые подешевевшие: помидоры – 205,75 рубля за килограмм (-17,7%), бананы – 105,39 рубля за килограмм (-12,6%), огурцы свежие – 135,70 рубля за килограмм (-9,6%), груши – 219,68 рубля за килограмм (-6,6%), зелень свежая – 656,65 рубля за килограмм (-2,94%).

Впрочем, до цен даже начала 2022 года многим продуктам еще далеко. Например, те же помидоры, согласно среднероссийским показателям, приводимым Росстатом по итогам первого квартала, прибавили в цене более 50%, а бананы подорожали на 49%.

Куда более заметно снижение цен на непродовольственные товары, вызванное не в последнюю очередь резким спадом спроса. В этой категории аудиторы выявили 83 позиции, демонстрирующие снижение цены. Лидируют по темпам падения стоимости миксер, блендер – 3 тысячи 64 рубля за штуку (-24,7%), триммер – 8 тысяч 60,62 (-17,5%), электропылесос напольный – 8 тысяч 878,47 (-17,5%), телевизор – 34 тысячи 883,66 (-17,0%), флеш-накопитель – 607,86 рубля за штуку (-16,3%).

В категории услуг специалисты контрольно-счетной палаты региона нашли 6 позиций, которые показали снижение цены. Все они связаны с ценами на пассажирские перевозки и отдых.

Несмотря на спад темпов инфляции, в Росстате продолжают фиксировать рост цен, при этом продовольственная инфляция существенно превышает уровень подорожания в категориях непродовольственных товаров и услуг. Так, по итогам апреля цены на продукты увеличились по сравнению с мартом 2022 года на 3,09%, а год к году – на 18,05%. В этот же период стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,74% за месяц и на 14,45% – за год. Услуги подорожали на 1,53% и 10,13% соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»