СКР раскрыл подробности уголовного дела в отношении главы уральского района

В Челябинской области глава района подозревается в получении крупной взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Напомним, ранее стало известно о задержании высокопоставленного чиновника. По данным следствия, в 2016-2018 годах глава района получил от представителя коммерческой организации около 1 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды муниципального имущества.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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