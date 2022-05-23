СКР раскрыл подробности уголовного дела в отношении главы уральского района

В Челябинской области глава района подозревается в получении крупной взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Напомним, ранее стало известно о задержании высокопоставленного чиновника. По данным следствия, в 2016-2018 годах глава района получил от представителя коммерческой организации около 1 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды муниципального имущества.
Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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