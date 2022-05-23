На Южном Урале от бешенства погибли больше 30 животных

В Челябинской области зафиксирована смерть от бешенства уже второй домашней крысы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 20 мая 2022 года зафиксирована первая майская гибель животного от бешенства: в Озерске умерла домашняя декоративная крыса. Областным государственным бюджетным учреждение «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория» подтвержден неутешительный диагноз.

В настоящее время проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Напомним, что в январе на Южном Урале зафиксировано 6 случаев бешенства (3 кошки, 2 лисы, 1 собака), в феврале – 4 случая (1 кот, 2 собаки, 1 енотовидная собака), в марте –14 случаев (8 собак, 5 лис и 1 кошка), в апреле – 3 собаки, 1 енотовидная собака, 1 домашняя кошка и 1 крыса.

Итого с начала 2022 года (по данным на 23 мая) от бешенства погибли 14 собак, 2 енотовидные собаки, 7 лис, 6 кошек, 2 домашних декоративных крысы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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