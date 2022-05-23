В Челябинске легковушка застряла между автобусом и троллейбусом

В Челябинске автобус и троллейбус попали в тройное ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 23 мая, на пересечении Свердловского тракта и улицы Радонежской.

Автомобиль «Лада» зажало между автобусом и троллейбусом. По информации городской ГИБДД, ехавший вслед за легковушкой автобус не затормозил, когда следовавший перед ним транспорт начал останавливаться. В итоге автобус врезался в «Ладу», а та, в свою очередь, въехала в троллейбус, бывший перед ней.

Позднее стало известно, что водителю автобуса стало плохо с сердцем. Его госпитализировали в больницу. В самой аварии обошлось без пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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