Челябинцы требуют проверить траты мэрии на создание мемориала «Город трудовой доблести»

Мэрию Челябинска обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление о нарушении закона при создании монумента «Челябинск – город трудовой доблести» направили в региональное УФАС.

Напомним, мемориал был выполнен в конце 2021 года и менее чем через полгода оказался в центре скандала: весной выяснилось, что качество реализации проекта оставляет желать лучшего – тротуарная плитка за зиму местами пришла в негодность.

Теперь общественность обращает внимание антимонопольной службы на то, что выбор подрядчика проходил весьма странно: все основные работы по объекту заказчик (МАУ «Челябинский центр искусств») разделил на 5 разных запросов цен, стоимостью до 10 миллионов рублей каждый. В итоге все пять лотов достались одному ИП, при этом лишь в двух случаях торги оказались конкурентными, но бизнесмен спокойно обошел фирму-оппонента, предложив цену всего на 1 тысячу рублей меньше. Досталось же ему более 45 миллионов рублей.

«Ответ на вопрос, зачем закупку на создание одного монумента дробить на 5, кроется в Положении о закупках. Согласно нему, запрос цен – это неконкурентный способ закупки с ценой договора до 10 миллионов рублей, который можно провести посредством сбора бумажных конвертов», – отмечают авторы обращения в УФАС.

К тому же искусственное дробление закупок запрещено законом, так как ограничивает конкуренцию и не ведет к бюджетной экономии.

Горожане требуют проверить спорную закупку на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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