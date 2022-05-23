Челябинцев шокировало состояние травмпункта

Челябинцы потребовали навести порядок в травмпункте ГКБ №8.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественную проверку травмпункта представители партии «Яблоко» провели после нескольких обращений, поступивших в городское отделение. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.
Прежде всего, общественникам бросилось в глаза, что здание медучреждения остро нуждается в капитальном ремонте. «С грязного и убитого фасада здания отваливается штукатурка, что негативно сказывается на восприятии учреждения здравоохранения пациентами», – отмечают челябинцы.
Кроме того, по мнению горожан, в травмпункте остро не хватает помещений как для проведения осмотра больных травматологами, так и для ожидания пациентами очереди на прием. «В частности, во время проверки был зафиксирован вопиющий случай приема трех пациентов в одном кабинете!» – возмутились южноуральцы.
Эти и более мелкие нарушения общественники указали в обращении, направленном руководству ГКБ №8 и в региональный минздрав.
Получить комментарий министерства пока не удалось.
Челябинск, Виктор Елисеев
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