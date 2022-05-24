В Челябинской области бессрочно приостановили работу термального курорта

Работу уральского «Баден-Бадена» приостановили на неопределенный срок.

Как сообщал ранее «Новый День», проблемы у ООО «Уральские горячие источники «Баден-Баден» начались после того, как в феврале этого года в одном из термальных бассейнов курорта утонула 11-летняя девочка.

В ходе прокурорской проверки в деятельности предприятия выявили многочисленные нарушения. Как уточнили в пресс-службе прокураторы Челябинской области, представители надзорного ведомства выявили в ваннах бассейнов недопустимую концентрацию хлороформа, а также иные нарушения санитарных норм.

Отступления от санитарных правил нашли и в работе ресторанного комплекса (отсутствие маркировок готовой продукции, рециркулятора и другие).

После этого суд приостановил деятельность курорта на 15 суток.

Вместе с тем, прокуратура района по месту регистрации фирмы направила в Режевский городской суд Свердловской области исковое заявление о возложении на предприятие обязанностей «привести нежилое помещение в соответствие требованиям законодательства, поскольку проверкой выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических, пожарных требований, которые нарушают права граждан, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью».

В качестве обеспечительной меры надзорное ведомство потребовало приостановить деятельность всего комплекса ООО «Уральские горячие источники «Баден-Баден» до момента устранения нарушения.

Режевским городским судом ходатайство прокуратуры удовлетворено, с 11 мая деятельность организации приостановлена.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»