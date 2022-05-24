На трассе М-5 «Урал» опять проблемы из-за ДТП

На трассе М-5 «Урал» опять возникли проблемы из-за ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз авария произошла на 1590 км магистрали в районе моста через реку Сим. Дорогу не поделили 3 грузовика и «Лада». Пока сотрудники ГИБДД разбираются в происшествии, через проблемный участок организовано реверсивное движение. Очевидцы утверждают, что очередь из машин растянулась на километры – в этом месте у дороги всего две полосы.

Еще одно ДТП произошло на на 1726 км: там столкнулись «Лада» из Катав-Ивановска и фура «Вольво», перевозившая груз из Новосибирска. От удара большегруз опрокинулся и перегородил одну из полос. В данный момент фуру с дороги уже убрали.

Напомним, вчера трасса М-5 «Урал» была перекрыта из-за столкновения грузовика и «Лады»: фуру развернуло поперек дороги и опрокинуло на легковушку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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