В Челябинске сотрудники «разливайки» полакомились пресервами прямо в магазине

Продавцы сетевого магазина в Челябинске пожаловались на набеги сотрудников соседней «разливайки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной визит соседей попал на видеозапись известного сетевого магазина в микрорайоне Чурилово. Ролик его сотрудники разместили в социальных сетях.

На записи видно, как две женщины поедают рыбные пресервы, не отходя от магазинной полки. После чего пластиковую упаковку с остатками «трапезы» закрывают и возвращают на место.

«Прямо руками едят, одна из них еще и пальцы облизала, – возмутились челябинцы. – В этот раз им не повезло и их застукали, а где гарантия, что они в другом магазине не покушали незаметно. Кто-нибудь через пару дней купил и «здравствуй, отравление».

Как рассказали продавцы, женщины – частые гостьи торговой точки. Сами они работают в расположенном рядом магазине, торгующем спиртным на разлив. Не раз их ловили в сетевом магазине за употреблением напитков или поеданием неоплаченных продуктов.

Причем это их ничуть не смущает. Например, в этот раз, даже поняв, что попались, они долго отказывались оплачивать и забирать открытую ими ранее банку. И даже попытались взять вместо уже опробованной новую упаковку пресервов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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