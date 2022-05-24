На челябинском «Меридиане» столкнулись пять автомобилей

В Челябинске на автодороге «Меридиан» столкнулись грузовик и несколько легковушек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 24 мая, на автодороге «Меридиан».

Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и вылетел на встречку, где попал под удар грузовой «ГАЗели». По сле этого иномарку впечатало в ограждение развязки.

Досталось и другим участникам движения: наткнувшись на внезапное препятствие из попавших в ДТП автомобилей, друг в друга врезались еще три машины, которым пришлось экстренно тормозить.

В результате пострадали водитель и пассажирка Volkswagen, их госпитализировали в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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