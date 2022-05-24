Организаторы «Ильменки» огласили имена приглашенных звезд

В Челябинской области началась подготовка к «Ильменке». .

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы мероприятия, 46-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 24 по 26 июня на территории ГЛК «Солнечная долина» (Миасс).

Впервые после двухгодичного перерыва мероприятие состоится в привычном формате. В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса, а в 2021 он состоялся в усеченном виде на площадках концертного зала имени Сергея Прокофьева и детской филармонии в Челябинске. Теперь один из старейших бардовских форумов вновь пройдет на природе.

В этом году в рамках фестиваля выступят Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, москвичи Вадим Егоров, Галина Хомчик, Виктор Третьяков, Веста Солянина, Лариса Брохман, Дмитрий Хмелев, Наталья Кучер из Калининграда, питерцы Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев, екатеринбуржец Дмитрий Обухов, Анатолий Киреев и ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Владимир Балабасов) из Челябинска и другие представители авторской песни из разных городов России.

Новое поколение авторской песни представят московские группы «Ирония судьбы» (Алексей Хомчик, Иван Ялынский, Родион Марченко, Александр Фомин, Алексей Григорьев) и «Необарды» (Ромарио, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов).

Кроме того, на фестиваль приглашены лауреаты онлайн-конкурса авторской песни Антонина Заскокина (Минск) и Наиля Коржак (Ульяновск).

Специальным гостем станет российская певица и поэт Светлана Сурганова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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