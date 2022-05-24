Синоптики предупредили южноуральцев о неблагоприятных метеоусловиях

В двух городах Челябинской области объявлен режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в регионе 24-25 мая.

В связи с этим в Челябинске и Карабаше с 22 часов 24 мая до 15 часов 25 мая объявляется режим НМУ первой степени опасности.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

По данным синоптиков, в Челябинске в среду, 25 мая, ночью и днем ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-восточного направления 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Между тем, в отдельных районах Южного Урала синоптики обещают завтра шквалистый ветер и проливные дожди.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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