В Челябинской области возобновился рост производства мяса птицы и свинины

Птицефабрики и свинокомплексы Южного Урала увеличивают производство продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, за четыре месяца 2022 года по сравнению с прошлым годом производство мяса птицы выросло на 3,5%, яиц – на 7,6%. Рост обеспечили ведущие птицефабрики региона. Положительную динамику производства показывают и свиноводческие предприятия.

Если в прошлом году с января по апрель было произведено 86,8 тысячи тонн мяса птицы, то в 2022-м – 89,6 тысячи тонн. Производство яиц за этот же период выросло с 502,4 миллиона штук до 540,4 миллиона, в том числе в птицеводческих хозяйствах было выпущено 527, 6 миллиона яиц.

«В 2020 и 2021 году мы наблюдали снижение производства в птицеводстве, что было связано с проблемами рынка из-за коронавируса и зоосанитарной обстановкой. Сегодня этих препятствий нет, объемы производства восстанавливаются. Все птицефабрики, которые в своих активах имеют земельные угодья, ведут посевную кампанию, чтобы вырастить корма для птицы, – рассказывает первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. – Так же с плюсом к предыдущему году с начала 2022 года продолжают работать свиноводческие комплексы».

Свинины за четыре месяца произведено больше на 1,9 тысячи тонн, или почти на 4%. С января по апрель в области произведено 44 тысячи тонн свинины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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