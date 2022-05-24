Миллиарды «для своих»: эксперты обеспокоены отказом челябинских чиновников от конкуренции в строительстве

Эксперты неоднозначно оценили отказ южноуральских чиновников от конкуренции при реализации строительных проектов на бюджетные деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область одной из первых в стране воспользовалась мартовским законом, смягчающим антимонопольные требования к реализации проектов строительства и капитального ремонта зданий в случае использования для этого бюджетных средств.

Напомним, новация освобождает региональные правительства от проведения конкурсных процедур при заказе работ по проектированию, строительству и капитальному ремонту в случае, если они будут выполняться за счет бюджета. Власти субъекта Федерации могут создать компанию, принадлежащую им на 100%, которая и будет выступать заказчиком реализации подобных проектов.

По задумке законотворцев, это сократит время выполнения таких работ. А также позволит вводить дополнительные требования к подрядчикам и поставщикам, что должно привести к росту качества строительства. Правда, для этого действия властей и «государственного заказчика» вывели из-под действия 44-фз, и теперь они могут заниматься реализацией проекта самостоятельно либо выбирать подрядчиков, минуя конкурсные процедуры.

Последнее особенно беспокоит экспертов. Ведь не исключено, что многомиллиардные контракты (а заключать их предполагается по максимально возможной для бюджетных проектов стоимости) будут доставаться не наиболее эффективным компаниям, а наиболее «близким к телу» конкретных чиновников.

«С одной стороны, строительные работы благодаря такому шагу должны пойти быстрее, с другой стороны – это высокий уровень ответственности, который ляжет на чиновников из правительства области и работников правоохранительных органов, – цитирует издание «Правда УрФО» руководителя РОО общественная организация «СТОПкартель» Александра Кулакова. – Им предстоит прорабатывать мероприятия для контроля расходования каждого бюджетного рубля. Раз правительство Челябинской области пошло на такой шаг, значит вскоре должен появиться специальный аппарат, который будет контролировать расходование бюджетных средств, работы добавится и у КСП, и у правоохранительных органов».

Однако пока о механизмах контроля южноуральские чиновники не распространяются, и именно это вызывает беспокойство. «Вопрос в том, что, когда чиновники предлагают такие нововведения, они сразу говорят, что будут осуществлять какой-то контроль, создадут комиссии по мониторингу и так далее. В Челябинской области об этом молчат. Это пугает!» – признается председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Тем более, что и ранее регион не раз фигурировал в скандалах, связанных со строительством на бюджетные средства. Здесь можно вспомнить проект биатлонного центра в Златоусте, закончившийся уголовными делами в отношении застройщика и замминистра строительства региона, центр шорт-трека «Уральская молния» в Челябинске. Или хотя бы строительство автодороги Джабык – Париж, деньги на укладку которой президент России Владимир Путин выделил после персональной просьбы губернатора Челябинской области Алексея Текслер в прошлом году. Эти средства принялись ретиво использовать еще поздней осенью прошлого года. А нынешней весной выяснилось, что работу придется начать едва ли не с самого начала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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