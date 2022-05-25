На «трассе смерти» в Челябинской области – новое ДТП. Погибшие работали в полиции

На магистрали М-5 в Челябинской области произошло очередное смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла вечером 24 мая в районе стелы Европа – Азия.

Лоб в лоб столкнулись автомобили «Шевроле-Лачетти» и «Форд-Фокус». Погибли оба водителя. Выжившая пассажирка «Форда» получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

«Салоны автомобилей были настолько деформированы, что деблокировать тела погибших спасателям удалось только при использовании гидравлического инструмента», – отметили в поисково-спасательной службе. Известно, что оба погибших работали в полиции.

С наступлением весны увеличилось число ДТП на южноуральском участке автодороги М-5, и он постепенно возвращает себе печальную славу «трассы смерти». Так, вчера же, 24 мая, в аварии под Ашой столкнулись легковой автомобиль и фура. Погибли водитель и пассажир легковушки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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