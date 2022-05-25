Челябинский министр за год увеличил свой доход вчетверо

Большинство южноуральских министров в минувшем году увеличили свои доходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым богатым министром правительства Южного Урала стал глава министерства строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе, заработавший в 2021 году 15,1 миллиона рублей.

Это следует из сведений о доходах, опубликованных на официальном сайте регионального кабинета министров. За минувший год чиновник увеличил свой доход более чем в четыре раза (по итогам 2020 года Элбакидзе задекларировал 3,6 миллиона рублей).

За ним следует министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, почти удвоивший свои доходы – с 3,8 миллиона рублей в 2020 году до 7,1 миллиона рублей в 2021-м.

Третье место занял министр промышленности Павел Рыжий, заработавший 6,01 миллиона рублей (в 2020 году – 4,6 миллиона рублей).

Тройку самых «бедных» южноуральских министров открывает глава министерства общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина, отчитавшаяся о доходе в 4,2 миллиона рублей (годом ранее – 2,7 миллиона рублей).

Далее идет министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, заработавший в 2021 году 4,01 миллиона рублей (против 3,3 миллиона рублей в 2020-м).

Самый низкий доходов показал новоназначенный глава минспорта Александр Гриб, заработавший в качестве заместителя министра финансов области в 2021 году 3,04 миллиона рублей. Год ранее, занимая эту же долдность, чиновник задекларировал 5,4 миллиона рублей.

Доход остальных южноуральских министров колеблется в пределах от 4,4 миллиона до 5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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