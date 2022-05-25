Nike бежит из России

Франчайзи Nike заявили об уходе компании из России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания не сможет в ближайшее время организовать поставку продукции в российские магазины. Об этом в своем письме сотрудникам заявил Тихон Смыков, глава IRG – владельца крупнейшей монобрендинговой сети Nike в стране.

«Начну с самого грустного. К сожалению, компания Nike не может в обозримое время организовать поставку продукции в Россию и, ввиду этого, приняла решение не продлевать франчайзинговое соглашение с нашей компанией, – сообщил г-н Смыков. – Мы вынуждены закрыть все магазины Nike по мере исчерпания товарных запасов. К сожалению, мы не видим пути переориентировать бизнес на другой ассортимент».

Напомним, американский производитель спортивной обуви и одежды заявил о постепенном уходе с российского рынка после начала специальной операции РФ на Украине. В компании сообщили, что не могут гарантировать доставку своей продукции в страну.

При этом эксперты отмечают, что оптовые дистрибьютеры поставки продолжают, и товары под модным лейблом по-прежнему можно приобрести в мульбрендовых магазинах. Кроме того, продукция американской компании может поступать в Россию в рамках параллельного импорта.

В Челябинске монобрендовый магазин Nike работал в центре города на проспекте Ленина. В приложении «Яндекс.Карты» адрес торговой точки в настоящее время сопровождает примечание: «Больше не работает».

Челябинск, Виктор Елисеев

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