Челябинцы не смогли отстоять от застройки границу городского бора

Апелляция подтвердила разрешение многоэтажной застройки участков, граничащих с Челябинским бором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу на решение Челябинского областного суда по иску о защите прилегающей к СК «Полет» территории от застройки многоэтажными домами. Такое решение он принял сегодня, 25 мая, в ходе заседания, проходившего в режиме видеоконференции.

Напомним, противостояние между горожанами и застройщиками началось осенью 2020 года, когда стало известно о планах по строительству на территории, ранее принадлежавшей СК «Полет», рекреационно-спортивных комплексов с апартаментами. При этом большую часть многоэтажных зданий предполагалось отдать именно под жилые помещения.

До 2011 земли СК «Полет» были включены в охранную зону Челябинского городского бора. Однако власти их этого статуса. В 2014 году земли размежевали и передали в частные руки.

Громкие протесты 2020 года вынудили застройщиков и мэрию пойти на диалог с противниками строительства, но к компромиссу стороны прийти так и не смогли. В итоге в 2021 году горожане обратились в суд с требованием признать не соответствующими закону Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков СК «Полет». В феврале 2022 года Челябинский областной суд, опираясь на утвержденный в декабре прошлого года новый генеральный план города, в удовлетворении иска отказал.

Это решение челябинцы оспорили во Втором апелляционном суде, расположенном в Санкт-Петербурге. Но сегодня и эта инстанция отклонила жалобу горожан.

Теперь они намерены обратиться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Вместе с тем, после решения апелляционной инстанции, постановление областного суда об отказе вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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