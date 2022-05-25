В Челябинске два трамвайных маршрута изменят схему движения

Два трамвайных маршрута в Челябинске изменят схему движения почти на две недели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», в связи с производством работ на тепломагистрали закрывается движение трамваев по улице Горького на участке от проспекта Победы до улицы Первой Пятилетки.
Ограничение продлится с 6 часов 26 мая до 22 часов 6 июня.
На это время движение маршрутов №5 и №6 будет осуществляться следующим образом:
№5 – Завод им. Колющенко – ул. Труда – ЧТЗ (в оба направления);
№6 – ЧГРЭС – пр. Победы – ЧЭМК (в оба направления).
Челябинцам рекомендуют планировать свой маршрут заранее, с учетом изменений.
Челябинск, Виктор Елисеев
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