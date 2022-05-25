В Челябинске два трамвайных маршрута изменят схему движения

Два трамвайных маршрута в Челябинске изменят схему движения почти на две недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», в связи с производством работ на тепломагистрали закрывается движение трамваев по улице Горького на участке от проспекта Победы до улицы Первой Пятилетки.

Ограничение продлится с 6 часов 26 мая до 22 часов 6 июня.

На это время движение маршрутов №5 и №6 будет осуществляться следующим образом:

№5 – Завод им. Колющенко – ул. Труда – ЧТЗ (в оба направления);

№6 – ЧГРЭС – пр. Победы – ЧЭМК (в оба направления).

Челябинцам рекомендуют планировать свой маршрут заранее, с учетом изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»