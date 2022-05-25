Задержанному главе уральского района нашли замену

В Агаповском районе назначили и.о. главы муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 мая, собрание депутатов Агаповского района утвердило в должности исполняющей обязанности главы муниципалитета Татьяну Гудкову, ранее бывшую заместителем руководителя района.

Напомним, действующего главу Байдавлета Тайбергенова задержали 23 мая по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в 2016-2018 годах чиновник получил от представителя коммерческой организации около 1 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды земли.

В день задержания Байдавлетов подал в отставку с поста главы района. Вчера, 24 мая, Ленинский районный суд Магнитогорска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля.

В администрации Агаповского района чиновник работал с 2015 года, когда пришел на муниципальную службу с поста начальника УМВД по Магнитогорску. В том же году его назначили главой района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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