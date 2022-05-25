Власти Челябинска анонсировали жилую застройку бывшей территории АМЗ

В мэрии Челябинска рассказали о планах по жилой застройке промзоны в Советском районе города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления архитектуры Челябинска, до конца июня администрация областного центра планирует заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе собственников участков в границах улиц Блюхера, Дмитрия Неаполитанова, 2-й Базовой и Новоэлеваторной.

«На месте складов и промышленных зданий бывшего завода АМЗ появятся жилые дома с необходимыми социальными объектами, – рассказали чиновники. – Земельные участки принадлежат компании «Никс» и предприятию «Станкомаш». Компания «Никс» планирует выступить застройщиком территории».

После подписания договора о комплексном развитии территории застройщик разработает документацию по планировке, которая определит параметры будущих объектов. Проект планировки пройдет публичные слушания, а строительство должно быть закончено за 7 лет.

Напомним, в 2021 году власти Челябинской области приняли закон о комплексном развитии территорий. Тогда же в мэрии Челябинска анонсировали реализацию новой схемы в трех районах.

В Ленинском районе реновация пройдет в границах Копейского шоссе, улиц Обуховской, Туркменской и Уральской. В Советском районе остановились на квартале улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина (непременным условием является сохранение и реставрация здания старинного челябинского элеватора, построенного в стиле модерн). В Калининском районе реновация пройдет на территории Каширинского рынка в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева.

Интересно, что жилые дома на этих трех территориях есть только в Ленинском районе.

Наконец, в марте нынешнего года власти города заявили о планах по комплексному развитию части территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. В границах квартала в настоящее время находятся жилой дом на Пушкина, 69 (признан аварийным), жилой дом на Свободы, 82а (износ более 55%), а также нежилые постройки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»