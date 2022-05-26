Челябинец, сделавший пешехода инвалидом, заплатит его матери 3 миллиона рублей

За наезд на пешехода суд взыскал с водителя компенсацию в 3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска взыскал с виновного в ДТП водителя компенсацию морального вреда по иску пожилой горожанки, действовавшей в интересах своего недееспособного сына.

Установлено, что 29 сентября водитель, управляя личным автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода. В результате наезда мужчина получил тяжелые травмы, став инвалидом первой группы бессрочно.

В феврале 2021 года автомобилиста признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

После этого мать пострадавшего обратилась в суд с гражданским иском о возмещении расходов на лечение сына и компенсации морального вреда. Женщина, будучи сама инвалидом III группы, по настоящее время ухаживает за ним. Прокуратура поддержала позицию челябинки.

Суд постановил взыскать с водителя компенсацию морального вреда в 3 миллиона рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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