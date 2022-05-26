Мэрия Миасса шесть лет отказывается приводить энергоснабжение поселка Тыелга в норму

Мэрии Миасса грозит уголовное дело за неисполнение решения суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовным преследованием может обернуться для чиновников Миасса ненадлежащее обеспечения энергоснабжения поселка Тыелга. Во всяком случае, материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела городская прокуратура уже отправила в СКР.

Произошло это после проверки исполнения решения суда, обязавшего администрацию Миасса обеспечить надлежащего энергоснабжения поселка Тыелга. Суд завершился 4 апреля 2016 года. Согласно его решению, городские власти были обязаны реконструировать расположенные в поселке воздушные линии и сети электроснабжения, трансформаторную подстанцию, а также восстановить наружное освещение.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, как пишет NewsMiass.ru, что городская администрация до сих пор не исполнила решение суда. При этом прокуратура Миасса неоднократно направляла чиновникам представления по этому поводу, а представители мэрии заслушивались в надзорном ведомстве.

Устав уговаривать местных чиновников, прокуратура направила в следственный комитет материалы проверки с требованием возбудить уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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