Сотрудницу учреждения южноуральского минобрнауки будут судить за взятки

В Челябинске руководитель подразделения подчиненного региональному министерству учреждения предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя структурного подразделения регионального центра оценки качества и информатизации образования, подчиняющегося региональному минобрнауки. Женщина обвиняется в получении взятки.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки контрольно-счетной палаты области. По данным следствия, в 2019-2021 челябинка получила от предпринимателя 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»