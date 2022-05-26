Цены в России споткнулись о дефляцию

На третьей неделе мая в России зафиксировали снижение цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены в России снизились впервые с середины августа прошлого года.

Дефляцию в 0,02% зафиксировали за неделю с 14 по 20 мая. Таковы данные Росстата. При этом, по оценке Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась за то же время с 17,7% до 17,5%.

Эксперты отмечают, что дефляционный тренд в России в этом году начался раньше, чем обычно. Так, продолжили дешеветь овощи. В целом за неделю цены на них снизились на 1,4%. Ценник на огурцы снизился на 9,4%. Капуста подешевела на 6,2%, помидоры – на 4,3%. Также отмечено снижение цен на сахар – на 0,8%. Правда, в сравнении с началом 2022 года он дороже 48%.

«Инфляция замедляется на фоне сохраняющегося спада потребительской активности, который обусловлен, в том числе, снижением ажиотажного спроса и возвратом граждан к привычной модели потребления после нескольких месяцев закупок впрок», – цитирует РБК замминистра экономического развития Полину Крючкову. Еще одной причиной стало резкое укрепление курса рубля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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