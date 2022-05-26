На северо-западе Челябинска закроют движение и изменят маршруты троллейбусов

Движение по улице Молодогвардейцев в Челябинске временно закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по ремонту участка теплотрассы открытым способом на проезжей части с 23 часов 26 мая до 6 часов 30 мая будет закрыто движение транспорта по улице Молодогвардейцев на участке между домами №60-д и №39.

Движение троллейбусов №14 и №17 будет прекращено с 5 часов 27 мая до 6 часов 30 мая.

В это время троллейбус №14 ЧМК перенаправят на маршрут «Комсомольский пр. – ул. Чичерина – ПКиО» (в обоих направлениях), №17 – «ул. Молдавская – ул. Чичерина – железнодорожный вокзал» (в обоих направлениях).

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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