Уличные художники добрались до галереи: в Челябинске пройдет выставка стрит-арта

В челябинском Доме архитектора открывается выставка челябинских художников уличной волны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в рамках выставки «Имагология» челябинцам представят абстрактное уличное искусство в галерейном пространстве.

Это относительно новое направление получило название «граффутуризм». Оно пытается объединить приемы граффити и эстетику современного абстрактного искусства, вписав последнее в городское пространство.

Интересно, что этому предшествовала многолетняя дискуссия, посвященная проблеме художественной ценности граффити.

Напомним, пять лет назад в Челябинске стартовал бессрочный флеш-моб, в рамках которого художники раскрашивают монтажные ящики и трансформаторные будки. Однако в 2020 году неизвестный граффитист закрасил несколько таких рисунков, а на черном фоне нарисовал примитивный силуэт кораблика, подписав свое творение Sorry.

Это вызвало возмущение в среде урбанистов, спровоцировав заодно дискуссию о том, можно ли считать граффити искусством. Интересно, что сторонники у автора «корабликов» нашлись как среди обычных горожан, так и среди некоторых радикальных уличных художников. Спор разгорелся нешуточный: одни напирали на то, что несогласованные рисунки, какими бы красивыми они ни были, фактически санкционируют любые «росписи» стен и домов – вплоть до самых нецензурных (по принципу «Если им можно – почему мне нельзя?»). Вторые заявляли, что наносимые на уличные объекты рисунки птичек-рыбок-мультиков давным-давно устарели, а пресловутые кораблики – куда более актуальное выражение современного творчества.

Предстоящая выставка отчасти снимает остроту дискуссии. Ведь граффутуризм, с одной стороны, переносит эстетику современного искусства в городскую среду. С другой, по сути, представляет собой «салонное» направление уличного искусства, так как его представители создают работы, предназначенные для галерей и арт-салонов. Поэтому некоторые граффитисты называют это направление «пост-граффити», считая его очередным «отступлением» от изначальных принципов уличного искусства.

Так это или нет, челябинцы смогут решить для себя сами, посетив выставку «Имагология». На ней будут представлены работы двух челябинских художников-граффитистов – Алексея Батиса и Дмитрия 710.

Алексей Батис – челябинский художник ранней эпохи граффити. Его работы представляют собой геометричные, насыщенные формами и элементами абстрактные композиции. Дмитрий 710 приглашает зрителя проникнуть сквозь кроличью нору в «дружелюбный мир причудливых форм жизни».

Открытие выставки состоится в пятницу, 27 мая, в 18:00 в Доме архитектора. Вход на открытие бесплатный.

Продлится выставка до 10 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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