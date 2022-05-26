Глобальный передел: бизнес-семья Вайнштейнов уступила москвичам солидный кусок бюджетного пирога

В Челябинске произошел передел «дорожного рынка»: большую часть контрактов на обслуживание дорожной сети Челябинска получила московская компания с уральским «послевкусием».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 из 7 контрактов на содержание и уборку дорог Челябинска в ближайшие три года достались компании с московской пропиской «Ойкумена». Таковы итоги аукционов, прошедших в мае.

Как и три года назад торги прошли по семи лотам – по одному на каждый район. Самой высокой стала начальная цена аукциона по Советскому району – 1,37 миллиарда рублей. На Центральный район было запланировано в бюджете 1,14 миллиарда, Курчатовский – 939,8 миллиона рублей, на Тракторозаводский – 924,4 миллиона рублей, на Ленинский – 912 миллионов, на Калининский – 876,7 миллиона и на Металлургический – 759 миллионов рублей.

Сэкномить бюджетные деньги не удалось: в результате торгов стоимость контрактов снизилась незначительно.

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Как и количество лотов, условия контрактов и обязанности подрядчиков были схожи с торгами трехгодичной давности. В обязанности исполнителя входит уборка дорог, тротуаров и парковок, вывоз снега и мусора, полив, обработка противогололедными реагентами, нанесение разметки, текущий ремонт, обслуживание газонов и прочее. Действовать контракты будут с 1 июля 2022 до 30 июня 2025 года.

Но главный результат конкурсных процедур: в Челябинске сменилась компания, получившая контроль над содержанием большей части дорожной сети города.

До конца июня большинство челябинских дорог обслуживает ООО «Строймеханизация», входящая в бизнес-империю семьи Вайнштейнов. За дороги Центрального и Советского районов отвечает компания «Стройтех», принадлежащая Виталию Попкову. Впрочем, оба подрядчика неоднократно подвергались критике.

Но на прошедшем аукционе «Строймеханизации» достался лишь самый дешевый лот – дороги в Металлургическом районе (758,9 миллиона рублей). Хотя она подавала заявки и на участие в других аукционах. Центральным районом займется компания «ЭлектроСтрой» из Челябинска.

Остальные 5 из 7 контрактов на сумму около 5 миллиардов рублей мэрия Челябинска заключит с АО «Ойкумена», зарегистрированной в Москве.

Эта компания – отнюдь не новичок на Южном Урале. Так, она – один из подрядчиков, ответственных за содержание дорог регионального значения в 2022-2024 годах: один контракт на 1,4 миллиарда рублей заключила сама «Ойкумена», и еще 7 на общую сумму 8,6 миллиарда рублей – ее «дочка» «Урал-сервис-групп». Таким образом, им достались две трети всего рынка работ по содержанию дорожной сети в Челябинской области.

Интересно, что эта же группа компаний претендовала на контроль за сферой содержания дорог Челябинска еще в 2019 году. Тогда контракт на следующие три года мэрия собиралась отдать АО «Объединение «Ингеоком», 30% акций которого принадлежала все той же «Ойкумене». Но в торги вмешалась ФАС, отменив их итоги, после чего были назначены новые аукционы – по семи лотам, большинство из которых забрала компания Вайнштейнов.

Кстати, через «Урал-сервис-групп» московская компания связана со скандально известным «Южуралмостом», подконтрольному семье Вильшенко. Эта компания долгое время контролировала дорожную сферу в Челябинске и области. Так, после объявления о начале банкротства «Южуралмоста», именно в УСГ перешли все ее сотрудники в декабре 2019 года.

По мнению ряда экспертов «Ойкумену» интересует на Южном Урале не только дорожная сфера. Как отмечают наблюдатели, генеральный директор АО «Ойкумена» Лев Гниденко может контролировать через посредников ООО «Центр коммунального сервиса», забравший большую и наиболее платежеспособную часть рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (компания является региональным оператором в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах).

Челябинск, Виктор Елисеев

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