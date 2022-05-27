В Челябинске на «зебре» сбили 11-летнего велосипедиста

В Челябинске автомобиль сбил ребенка-велосипедиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в четверг, 26 мая, в Курчатовском районе областного центра.

В 11:45 напротив дома №7А по Краснопольскому проспекту 36-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил 11-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил травмы. Известно, что он ехал домой от родственников на велосипеде.

Всего 26 мая на территории Челябинска зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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