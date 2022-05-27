В Челябинске бетонная плита рухнула на ребенка

Бетонная плита упала на школьника в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе областного центра. Видео его последствий челябинцы опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, ЧП произошло недалеко от рынка на улице Масленникова. У заброшенной стройки играли школьники. В какой-то момент на одного из подростков рухнула бетонная плита ограждения. Мальчику зажало ногу.

Самостоятельно выбраться он не смог. Мужчины-прохожие освободили школьника, подняв плиту, и вызвали скорую помощь. В больнице медики диагностировали у него перелом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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