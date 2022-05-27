Южноуральцы расправились с собутыльником и продолжили попойку

Жители Челябинской области предстанут перед судом за убийство с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью.

12 июня 2021 года южноуральцы выпивали вместе со знакомыми недалеко от села Миасское Красноармейского района. Во время попойки мужчины поссорились с одним из собутыльников. Довольно быстро в ход пошли кулаки, а потом и нож. Получив множество ударов, мужчина скончался.

После этого южноуральцы скрыли тело погибшего и, как ни в чем не бывало, вернулись к попойке.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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