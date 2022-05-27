Южный Урал ждут теплые выходные

Синоптики рассказали о погоде в выходные на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, предстоящий уик-энд в Челябинской области обещает быть теплым, но дождливым.

В ночь на субботу, 28 мая, будет облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха +4, +9 градусов по Цельсию. Днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Воздух прогреется до 17-22 градусов выше нуля.

В воскресенье ночью температура будет +5, +10 градусов. Днем вновь возрастает вероятность кратковременных дождей с грозами. Температура +21, +26 градусов.

В Челябинске предстоящие выходные также будут дождливыми. Ночью 28 мая будет несколько прохладно – 6-8 градусов выше нуля. Днем потеплеет до +19, +21 градусов. В воскресенье ожидается +8, +10 градусов ночью и +23, +25 градусов днем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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