Южноуральцу, задушившему 10-месячную падчерицу, вынесли приговор

Житель Челябинской области, задушивший падчерицу, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 27 мая, областной суд признал 31-летнего жителя Уйского района виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и убийстве малолетнего.

Суд установил, что южноуральца раздражал ребенок его сожительницы. Родившаяся в 2020 году девочка часто плакала и капризничала, что выводило сожителя из себя. В июле 2021 года он не меньше 6 раз ударил ребенка по голове и туловищу, причинив легкий вред здоровью.

Спустя несколько месяцев южноуралец решил и вовсе избавиться от падчерицы. В сентябре, дождавшись, когда мать девочки уйдет, он задушил малышку рукой. А когда женщина нашла дочь мертвой – спрятал труп девочки в подпол дома.

После задержания он долгое время настаивал, что ребенок умер сам, лишь через несколько месяцев написал явку с повинной и полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к 17 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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