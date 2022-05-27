Прокуратура начала проверку по факту падения плиты на подростка в Челябинске

В Челябинске прокуратура начала проверку после падения на школьника бетонной плиты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска организовало проверку исполнения требований законодательства о безопасности зданий и сооружений.

Напомним, ранее стало известно о падении на подростка железобетонной плиты ограждения здания по улице Масленникова, 7. В результате мальчик получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

"️Установлено, что данное нежилое здание принадлежит ООО «УК «Поиск», которое в прошлом году уже попадало в поле зрения прокуратуры района», – уточнили в надзорном ведомстве.

Проверкой, проведенной осенью прошлого года, были выявлены факты неограниченного доступа к строению. Директору управляющей компании было внесено представление, по результатам рассмотрения которого доступ к зданию ограничили. Но ограждение оказалось не слишком устойчивым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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