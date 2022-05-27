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Пятница, 27 мая 2022, 15:54 мск

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Челябинск получит 1,2 миллиарда из Фонда национального благосостояния

Фонд национального благосостояния направит 1,2 миллиарда рублей Челябинску.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги Челябинск получит в рамках программы «Инфраструктурное меню». Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня на Штабе мы продолжили распределение средств в рамках программы «Инфраструктурное меню», – рассказал чиновник. – Рассмотрели заявки регионов с использованием трех разных механизмов финансирования». Всего регионам решено было направить 71,5 миллиард рублей. Челябинская область получит 1,2 миллиарда рублей для обновления основных фондов очистных сооружений Челябинска.

Напомним, в феврале правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Южного Урала на реконструкцию очистных сооружений в областном центре.

Согласно проекту в течение двух лет планируется модернизировать сооружения механической очистки воды и сооружений обработки осадков. Обойдется он в 1,4 миллиарда рублей. 100 миллионов предоставит региональный бюджет, 100 миллионов рублей предстоит найти мэрии. 1,2 миллиарда область получит из средств Фонда национального благосостояния в качестве льготного займа под 3,5% годовых на 25 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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