Инспекторам представили новых руководителей ГИБДД Челябинска и области

В полицейском главке Южного Урала назначили руководителей ГИБДД Челябинска и области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, региональное управление ГИБДД возглавил полковник полиции Иван Путков.

После окончания Челябинского юридического института МВД России в 2002 году Иван Путков начал службу с должности инспектора по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД Челябинска. В 2010 году стал заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Челябинской области, а через два года – заместителем командира полка ДПС региональной Госавтоинспекции. С декабря 2021 года являлся заместителем начальника Центра профессиональной подготовки регионального полицейского главка.

Начальником ГИБДД Челябинска стал полковник полиции Александр Гайде.

Он начинал службу в органах внутренних дел в 2000 году в должности участкового уполномоченного. В 2003 году был переведен в ГИБДД УВД Челябинска, где прошел все ступени службы. С 2019 года он занимал должность командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Челябинск, Виктор Елисеев

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