Противники уплотнительной застройки в центре Челябинска пришли в мэрию

Чиновники попытались убедить челябинцев, выступающих против новой многоэтажки, в безальтернативности ее строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 мая, в мэрии Челябинска прошла первая рабочая встреча представителей городских властей и противников строительства нового жилого дома на улице Цвиллинга.

Напомним, 19 мая в Доме архитектора прошли публичные слушания по поводу обновленных планов строительной компании «Магистр» по строительству в районе института культуры трех многоэтажек. Поводом для слушаний стало уменьшение площади застройки и этажности (с 14 до 9). Наиболее громкие протесты вызвал проект возведения пристроя к десятиэтажному жилому дому №47-в по улице Цвиллинга (оно именуется вставкой, но, согласно представленным документам, «тянет» на полноценный корпус). Хотя определенные претензии высказывались и по поводу двух других многоэтажек.

Жители десятиэтажки от нового соседства оказались не в восторге, как и их соседи по кварталу, ограниченному улицами Цвиллинга, Плеханова и Орджоникидзе.

Челябинцы настаивают: новое здание перегородит пожарный проезд, а дома в микрорайоне газифицированные и в большинстве своем старые – риск возгорания достаточно высок.

Кроме того, новые дома, уверены горожане, «посадят» на старые сети, нагрузка на которые и так велика. Например, жильцы девятиэтажного дома №53 по улице Цвиллинга жалуются, что на верхние этажи вода уже сейчас почти не доходит, а новый «сосед» и вовсе оставит их без водоснабжения.

Наконец, новостройки перекроют свет близлежащим домам, считают обитатели микрорайона. Плюс для строительства многоэтажек придется вырубить растущие во дворах деревья, а места для компенсационного озеленения не остается.

На сегодняшней встрече в мэрии развеять опасения противников строительства попытались замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, представители управления по архитектурно-градостроительному проектированию и самого застройщика.

«У застройщика уже имеется ранее утвержденная документация и право на земельный участок. Он может обратиться в суд и уже через судебное решение добиться строительства дома. Поэтому мы стараемся прийти к компромиссу», – заявила Надежда Рыльская. Хотя и пообещала проработать все вопросы, поступившие в ходе встречи. В свою очередь, строительная компания уже взяла на себя проведение повторного исследования по инсоляции.

Впрочем, опасения горожан по поводу увеличения нагрузки на сети в значительной мере оправдались. Единственное, чем их обрадовали, – планами по строительству новых сетей водоотведения. А вот водоснабжение организуют за счет уже действующих. Конечно, в строительной компании пообещали проработать с МУП «ПОВВ» вопрос увеличения подачи ресурса на вводе. Но выдержит ли это водовод, остается лишь гадать.

Пока единственный вопрос, который смогли пояснить в ходе встречи – проблема парковки. Представители мэрии рассказали, что парковка для новых жителей (а в новостройке, как говорит застройщик, планируется всего 15 квартир) будет разбита в границах предназначенного для строительства участка.

Не обошлось и без обещаний компенсационных высадок зеленых насаждений. Которые теперь, напомним, совершенно не обязательно производить там же, где деревья срубили.

Следующая рабочая встреча должна пройти 2 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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