Южный Урал попал в число регионов с повышенным риском лесных пожаров

Наступающее лето принесет Челябинской области высокий риск пожаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область вошла в число российских регионов, где будет осложнена обстановка с лесными пожарами. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По словам чиновника, наиболее сложной ситуация будет в первые два месяца лета. «По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям Авиалесоохраны, июнь-июль ожидается сложным в 21 регионе, – цитируют министра «Известия». – Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии».

Напомним, в текущем году особый противопожарный режим действует на территории Челябинской области с 30 апреля.

В 2021 году в регионе произошло 1 тысяча 152 лесных пожара на площади 43,5 тысячи гектаров. На землях лесного фонда зафиксировали 1 тысячу 86 пожаров на площади 41,4 тысячи гектара. Это впятеро больше площади, охваченной огнем в 2020 году. Ущерб составил 1 миллиард 53 миллиона рублей (вчетверо больше, чем в 2020 году).

Наиболее сложная обстановка складывалась в Карталинском, Кунашакском, Красноармейском и Октябрьском районах. На эти территории пришлось 86% общей площади лесных пожаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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