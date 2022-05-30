Новый год челябинцы встретят в «Ледяном аквариуме»

В Челябинске выбрали концепцию главного ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске подведены итоги голосованию по выбору концепции ледового городка на площади Революции. Об этом сообщил вице-мэр города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, онлайн-голосование проходило на сайте «Активный житель 74». В нем приняли участие 309 человек.

Большинство голосов (23%) набрала тема «Ледяной аквариум». Она обошла концепции «Детские сказки». Герои писателей-юбиляров: В.Г. Сутеева, С.В. Михалкова, Б.В. Заходера» (17%) и «Кругосветное путешествие» (15%).

За пределами первой тройки остались темы «Многонациональная Россия» (13%), «Памятники архитектуры и монументального искусства России» (13%), «Уральские богатыри» (10%), «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (6%) и «Герои сказок Шарля Перро» (4%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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