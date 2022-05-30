Подчиненная мэрии Магнитогорска предстала перед судом за мусорную аферу

В Магнитогорске вынесли приговор бывшему директору бюджетного учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал экс-руководителя муниципального бюджетного учреждения «Отдых» виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд установил, что осенью 2019 года женщина, руководившая организацией, узнала об экономии средств, предназначенных для оплаты услуг по транспортировке бытовых отходов, но решила не возвращать их магнитогорской мэрии. В течение двух месяцев она завышала объемы вывозимого мусора в отчетных документах, а разницу между реальной оплатой и цифрами в отчетах оставляла себе. В результате она присвоила более 207 тысяч рублей.

Ущерб экс-директор МБУ полностью возместила до вынесения приговора.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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