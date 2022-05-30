РЖД запустит дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю

Летом из Челябинска на юг отправят дополнительные поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, сезонные летние поезда к Черноморскому побережью откроют по пяти направлениям.

Поезд из Челябинска в Адлер будет курсировать ежедневно, из Челябинска в Новороссийск – через день. Еще один состав «Челябинск – Адлер» будет отправляться 3 раза в неделю. Также через Челябинск проследуют поезда из Орска в Адлер (1 и 3 раза в неделю).

Всего на юг и обратно сезонными летними поездами, отправляющимися с ЮУЖД, запланировано перевезти свыше 130 тысяч пассажиров.

Наиболее популярные направления сегодня: Челябинск – Адлер, Челябинск – Новороссийск и другие.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа билетов на эти направления уже открыта. На большинство поездов приобрести билеты можно за 90 суток до отправления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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