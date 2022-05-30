На Комсомольском проспекте Челябинска погибли деревья, высаженные зимой

Челябинцы сообщили о погибших деревьях еще на одном участке городских улиц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественной организации «Эко-Standart», речь идет о деревьях, высаженных минувшей зимой на Комсомольском проспекте.

По результатам исследований 28 мая из 59 деревьев только 18 соответствуют требованиям контракта, остальные не соответствуют, либо погибли, отметили челябинцы. При этом ранее в комитете дорожного хозяйства Челябинска заверили, что подрядчиком с 25 апреля по 25 мая будет произведена замена. Но никаких работ подрядная организация так и не провела. Кроме того, общественники настаивают, что подрядчик не организовал и должного ухода за зелеными насаждениями, что обязана сделать по условиям контракта.

«Мы надеемся, что комитет дорожного хозяйства, администрации города Челябинска все-таки заставят подрядчика заменить деревья и сделать все в соответствии с контрактом», – заявили в организации. Кроме того, горожане подготовили обращения в прокуратуру и Следственный комитет, к которым обещали прикрепить результаты инструментальных исследований.

Челябинск, Виктор Елисеев

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