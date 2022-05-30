Мэрию Челябинска обязали организовать освещение «Тропы здоровья» в городском бору

Суд обязал администрацию Челябинска оборудовать «Тропу здоровья» объектами уличного освещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с заявлением в суд надзорное ведомство Центрального района Челябинска обратилось по итогам проверки заявления одного из жителей города.

В ходе нее было установлено, что на участке улично-дорожной сети «Тропа здоровья» отсутствуют объекты уличного наружного освещения, что не соответствует требованиям ГОСТ, предъявляемого к автомобильным дорогам общего пользования. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что это «нарушает права и законные интересы, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц».

Решением Советского районного суда Челябинска исковые требования прокурора удовлетворены, на мэрию Челябинска возложена обязанность оборудовать объектами уличного освещения спорный участок.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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