Расследование дела о коррупции в ПФР Челябинской области подходит к концу

Расследование уголовного дела в отношении руководителя ПФР в Челябинской области и его подчиненных вышло на финишную прямую.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России Виктору Чернобровину, его заместителю Александру Орехову и начальнику структурного отдела Рудольфу Зайцеву, в соответствии со степенью участия, предъявлено обвинение в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2017-2021 годах чиновники ПФР получили более 30 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за помощь в заключении договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Кроме того, руководителем регионального отделения ПРФ приобретены два здания для размещения территориальных отделов по завышенной стоимости.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело в отношении заместителя руководителя регионального отделения ПРФ выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ним досудебного соглашения. В ходе расследования на имущество чиновников в сумме более 90 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Напомним, Чернобровин был арестован 23 июля по подозрению в получении взятки. Ранее были задержаны его подчиненные, также вовлеченные в преступную схему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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