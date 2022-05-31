Дожди разбудили в уральских горах ведьмин холодец

Необычный гриб появился в нацпарке «Таганай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка, на Таганае появился «ведьмин холодец».

Эксидия чернеющая, сапрофитный гриб, паразитирующий на мертвой древесине, зовется в народе также «черное ведьмино масло» или «ведьмачий мозг». Впрочем, опознать гриб в субстанции, напоминающей на ощупь желе, очень сложно.

Расплодились грибы благодаря высокой влажности. В сухую погоду они морщатся и становятся незаметны, однако сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Грибники эксидию не жалуют: у нее нет ни вкуса, ни запаха, да и мазутный студенистый облик смущает.

Зато в народных преданиях говорится о том, что, если «ведьмин холодец» высушить, а потом растолочь и сжечь, от того дыма вся нечисть в округе прочь разбежится.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»