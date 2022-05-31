Каждый второй южноуралец хотел бы работать на государство

49% жителей Южного Урала предпочли бы работать в государственной, а не в частной организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соискатели из Челябинской области стали массово интересоваться работой в госорганах, свидетельствуют результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Опрос показал, что 49% соискателей-южноуральцев при прочих равных условиях предпочли бы работать в государственной организации, в частной организации – 51%. Чаще других работу в госорганах предпочитают представители профессиональных сфер «Безопасность» (88%), «Рабочий персонал» (82%) и «Закупки» (76%).

51% опрошенных оценили привлекательность работы в госорганах на «4» и «5». Еще 31% считают, что работа там лишь отчасти привлекательна (оценка «3»), 3% – оценили на «2» (скорее не привлекательно). Для 6% такая работа абсолютно не привлекательна («1»). Средняя оценка привлекательности работы в госорганах составила 3,6.

Среди положительных сторон работы в государственных организациях респонденты Южного Урала выделяют стабильность и постоянство (69%), наличие премий, льгот, соцпакета (40%), полное соблюдение Трудового Кодекса (37%) и возможность работать на благо общества (26%).

Реже всего среди преимуществ госслужбы жители Челябинской области называли возможность карьерного роста (17%), связи, возможность работать с влиятельными людьми (17%), высокий статус и престиж работы (14%) и возможность дополнительного дохода (6%).

В поле свободного ответа респонденты указали такие преимущества работы в госорганах, как адекватные задачи руководства и отсутствие надобности выполнять личные просьбы директора, белую зарплату и дополнительный отпуск, масштаб применения собственных знаний и навыков.

Главными недостатками работы в государственных органах респонденты назвали низкую зарплату (63%), «забюрократизированность» процессов (40%), а также низкую мотивацию к работе (29%). Реже среди недостатков отмечают высокий уровень стресса (17%), необходимость «связей» для трудоустройства (17%) и для продвижения по карьерной лестнице (17%). Коррупция (14%) и высокая конкуренция (9%) находятся в числе наименее отталкивающих факторов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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