На Южный Урал завезли полторы сотни тонн зараженных фруктов и овощей

В Челябинской области выявлено 7 случаев заражения импортных овощей и фруктов вредными карантинными организмами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 23 по 29 мая 2022 года сотрудники ведомства выявили 7 случаев заражения импортной растительной продукции карантинными вредителями. Общая масса задержанных овощей и фруктов составила 134,2 тонны.

Так, в частности, в 2 партиях киви весом 38,6 тонны, прибывших из Ирана, была обнаружена тутовая щитовка. Коричневую щитовку нашли в 2 партиях сливы общим весом 37,3 тонны, прибывших из Казахстана и Таджикистана. Персиковая плодожорка выявлена в партии абрикосов массой 18,7 тонны, поступившей из Таджикистана. В 2 партиях узбекских томатов весом 39,6 тонны обнаружили южноамериканскую томатную моль.

Продажу 95 тонн продукции в итоге разрешили: партии томатов с мертвым вредителем и партий киви и сливы, зараженных щитовками, так как эти виды щитовок распространяются только с посадочным материалом.

Партии томатов и абрикосов общим весом более 39 тонн будут разрешены к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и проведения повторного фитосанитарного контроля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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