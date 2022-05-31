В Челябинской области замглавы района поймали на афере с премиальными

Заместитель главы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денежных средств.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении заместителя главы Катав-Ивановского района возбуждено по подозрению в присвоении вверенного имущества.
По данным следствия, в 2015-2021 годах чиновник, возглавлявший тогда Собрание депутатов Катав-Ивановского района, издал несколько незаконных распоряжений о начислении себе премиальных выплат на сумму более 77 тысяч рублей. Деньги он потратил по собственному усмотрению.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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