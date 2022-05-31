Обращение главы Южного Урала к парламенту констатировало отсутствие единства среди местных элит

Губернатор Челябинской области выступил с обращением к депутатам регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое очередное обращение к Законодательному собранию Челябинской области глава Южного Урала Алексей Текслер ожидаемо начал с внешнеполитической повестки, напомнив всем присутствующим о специальной военной операции России на Украине.

Впрочем, ничего нового чиновник не сказал: прозвучавшие из его уст тезисы уже сотни, если не тысячи раз повторяли другие политики и представители общественности. Известны и шаги федерального правительства, направленные на поддержку наименее защищенных социальных слоев, не озвучить которые губернатор, тем не менее, не мог.

После масштабного вступления Алексей Текслер обратился к проблемам региона. Отчет о проделанной работе и рассказ о дальнейших планах получились без огонька. Сухое перечисление фактов крайне редко перемежалось эмоциональными подъемами. Сами же факты были давно известны, тем более что отчетный период был расширен до трех последних лет. Посему в перечень достижений вошли, например, строительство областной инфекционной больницы (вынужденная реакция на пандемию новой коронавирусной инфекции) и 66 ФАПов, обновление парка автомобилей скорой помощи.

Интересно, что в своем выступлении губернатор ни словом не обмолвился о проходившей долгое время оптимизации медицинской отрасли. Зато в качестве первоочередной задачи обозначил развитие первичного звена здравоохранения.

В образовательной сфере глава региона не мог не констатировать долгожданное достижение – полностью ликвидирована активная очередь в детсады для детей от полутора лет. А вот уход от второй смены в общеобразовательных школах по-прежнему остается в планах.

Не обошел вниманием г-н Текслер развитие спорта на Южном Урале. Благо, здесь можно похвастаться вводом в действие ФОКов в Кусе и Нязепетровске, спорткомплекса в Копейске. Примерами государственно-частного партнерства должны стать строительство крытого футбольно-легкоатлетического манежа в Челябинске, ледовых дворцов в Сатке, Озерске, Аше.

Но есть и неприятные моменты: забуксовало строительство аквапарка на северо-западе Челябинска. Напомним, объект обещал построить депутат Госдумы Олег Колесников (в кулуарах называли это своеобразной «платой» единоросса за продление его пребывания в федеральном парламенте). И ситуация явно раздражает губернатора. Настолько, что он вспомнил о проекте во время своего самого главного выступления в году. «Нужно выполнять обещания, данные жителям Челябинской области», – послал чиновник недвусмысленный сигнал г-ну Колесникову.

А вот об экологии глава региона рассказывал с явным облегчением. Благо, реализацию проекта «Чистый воздух» федеральный центр переносит на более отдаленные сроки, а выбросы предприятий вынужденно будут снижаться вслед за снижением объемов производства, почти неизбежным на фоне серьезного санкционного давления.

Вероятно и снижение напряженности транспортного потока на фоне ухода из России многих западных производителей автомобилей и роста цен на оставшиеся марки. И здесь немаловажную роль должна сыграть транспортная реформа в Челябинской агломерации, медленно набирающая обороты. Так, Алексей Текслер анонсировал распространение действия единого пересадочного талона на Сосновский район и Копейск.

К тому же федеральные проекты пока продолжают реализовывать в Челябинской области. Так, завершена рекультивация Челябинской свалки, в планах – рекультивация городской свалки в Магнитогорске, а также объекты Златоуста, Миасса, Карталов и Верхнего Уфалея. Запускается новый мусоросортировочный комплекс с полигоном для переработки ТКО в Магнитогорске.

По воде главное ожидаемое событие – начало реконструкции очистных сооружений в Челябинске, на которую область получит льготный кредит от Фонда национального благосостояния в 1,2 миллиарда рублей.

Еще одной точкой напряжения оказалась тема благоустройства, и не столько в Челябинске, сколько в других муниципалитетах Южного Урала. Глава региона признал, что власти столкнулись с серьезной проблемой при реализации схемы инициативного бюджетирования: местные чиновники пытаются задвинуть подальше проекты, инициированные самими жителями, заменив их собственными. Вероятно, ситуация настолько накалилась, что Алексей Текслер вынужден был заявить о намерении «исключить случаи, когда местные администрации при отборе проектов искажают результаты в пользу отдельных инициатив».

Между тем, вопросы благоустройства приобретают все большую важность. Особенно на фоне изменения тенденции в миграционной политике. По словам Алексея Текслера, в 2021 году было впервые за несколько лет зафиксировано положительное сальдо миграции – в область приехало почти на 3 тысячи человек больше, чем уехало, и, что важнее, родилось больше детей, чем годом ранее. И это при том, что в стране по итогам 2021 года лишь 8 регионов могут похвастаться положительной динамикой рождаемости. Южный Урал занимает в этом списке 6-е место и единственный представляет УрФО.

Выступление глава региона завершил призыв к единству всех представителей Южного Урала. Однако пока, учитывая прямые претензии чиновника к представителям местных властей, высказанные в «парадной» речи, южноуральские элиты от такого единства далеки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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