Чиновники требуют у жителей уральского поселка доплаты за реализацию инициативного проекта

Власти Нагайбакского района выставили жителям одного из поселков счет для включения в программу инициативного бюджетирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Нагайбакского района потребовала от инициативной группы, подавшей заявку на оборудование детской площадки в поселке Требиятский, увеличить долю софинансирования. Об этом жители территории рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Алексей Леонидович, станьте, пожалуйста, спонсором для детей в поселке Требиятский! – обратилась к губернатору одна из жительниц. – Пишу вам, хотя уверена, что опять ваши подчиненные напишут отписку, и ничего не сдвинется с мертвой точки».

По словам женщины, в начале года инициативная группа жителей поселка предложила проект детской площадки с ограждением для реализации по программе «Инициативное бюджетирование». Жители активно голосовали в ходе конкурсного отбора, и проект в программу вошел.

Но радость южноуральцев оказалась преждевременной. «Администрация Нагайбакского района принуждает инициативную группу дополнительно внести 37 тысяч рублей, так как цены выросли. Либо вносите деньги, либо ищите спонсора, либо убирайте из проекта какой-нибудь элемент площадки, или не ставьте ограждение вовсе. Как не ставить ограждение? Это поселок! Здесь и коровы, и кони. Жители и так внесли свой вклад и добавили 60 тысяч рублей на строительство площадки», – возмущаются жители поселка.

Отметим, что закон об инициативном бюджетировании не устанавливает ограничений по доле софинансирования проекта жителями. Однако, сумма, названная автором поста, как уже внесенная жителями, идентична размеру доплаты по проекту установки детской площадки в поселке Курганный Нагайбакского района в 2021 году, равной примерно 10% всей сметы.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что местные чиновники зачастую используют механизм инициативного бюджетирования для финансирования проектов, интересных не столько жителям муниципалитетов, сколько муниципальным властям. Сегодня, 31 мая, выступая с ежегодным обращением перед Законодательным собранием Челябинской области, Алексей Текслер призвал «исключить случаи, когда местные администрации при отборе проектов искажают результаты в пользу отдельных инициатив».

Челябинск, Виктор Елисеев

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